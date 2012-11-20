〔台湾债市〕公债RP利率持稳,寿险业不动产投资受限令资金更宽松

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月20日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.政府限制寿险业投资不动产,间接让市场资金更为宽松,找券需求只增不减,令RP利率仍持稳在既有低档区间.
一大型票券商指出,近期寿险业因政府调高不动产最低投资报酬率标准,让相关投资部位去化无门,导致资金流向投信端,使得投信业者找券需求只增不减.
另一大型证券商交易员则表示,以往寿险业者对RP利率相对坚持,但现在仅剩少数客户没有顺应时势,其他也多能认知现实,将利率予以弹性调整.
"目前状况对我们有利."他说.
为防止保险业高价竞标不动产,台湾金管会周一称,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括即日起调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.[ID:nST0576887]
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同.
交易商指出,本周紧缩因素只有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。