〔台湾债市〕公债RP利率持稳,寿险业不动产投资受限令资金更宽松

路透台北11月20日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二持稳.政府限制寿险业投资不动产,间接让市场资金更为宽松,找券需求只增不减,令RP利率仍持稳在既有低档区间.

一大型票券商指出,近期寿险业因政府调高不动产最低投资报酬率标准,让相关投资部位去化无门,导致资金流向投信端,使得投信业者找券需求只增不减.

另一大型证券商交易员则表示,以往寿险业者对RP利率相对坚持,但现在仅剩少数客户没有顺应时势,其他也多能认知现实,将利率予以弹性调整.

"目前状况对我们有利."他说.

为防止保险业高价竞标不动产,台湾金管会周一称,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括即日起调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.[ID:nST0576887]

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同.

交易商指出,本周紧缩因素只有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)