《台湾新债预测》台积电五年无担债得标利率料落在1.24-1.26%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月20日电---全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)周三将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.24-1.26%、1.34-1.36%与1.49-1.51%.
此为台积电首度尝试标售10年长债,惟额度仅有20亿台币,测试市场水温意味浓厚.交易商表示,虽然台积电有良好债信与财务状况,但属性毕竟还是电子业,利率标在哪,要看寿险业买盘以及发行者--台积电的态度.
据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.20%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.30%,最高在1.39%;10年期最低预估在1.45%,最高在1.55%
台积电将在周三上午竞标101-4期无担保公司债180亿台币,其中五年及七年期皆预计发行80亿台币,10年期则为20亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.
台积电上次是在8月下旬标售公司债,当时五年期以1.28%定价,七年期则以1.39%定价,总计标售金额为217亿台币.[ID:nST0540741]
台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司甫公告,董事会决议将募集不超过450亿台币无担保公司债,以支应产能扩充资金需求.此为台积电二度透过大规模发行公司债,期以取得低成本资金.[ID:nST0574255]. (完)
参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN]
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。