(重温稿)《台湾新债预测》台积电五年无担债得标利率料落在1.24-1.26%

路透台北11月20日电---全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)周三将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.24-1.26%、1.34-1.36%与1.49-1.51%.

此为台积电首度尝试标售10年长债,惟额度仅有20亿台币,测试市场水温意味浓厚.交易商表示,虽然台积电有良好债信与财务状况,但属性毕竟还是电子业,利率标在哪,要看寿险业买盘以及发行者--台积电的态度.

据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.20%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.30%,最高在1.39%;10年期最低预估在1.45%,最高在1.55%

台积电将在周三上午竞标101-4期无担保公司债180亿台币,其中五年及七年期皆预计发行80亿台币,10年期则为20亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.

台积电上次是在8月下旬标售公司债,当时五年期以1.28%定价,七年期则以1.39%定价,总计标售金额为217亿台币.[ID:nST0540741]

台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司甫公告,董事会决议将募集不超过450亿台币无担保公司债,以支应产能扩充资金需求.此为台积电二度透过大规模发行公司债,期以取得低成本资金.[ID:nST0574255]. (完)

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