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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 12:04 BJT

〔标题新闻〕马来西亚11月1-20日棕榈油出口较上月同期减3.3%至1,023,517吨--船货调查机构ITS

备注:ITS全称为Intertek Testing Services.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N0900RU]

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