〔国际油市〕布兰特原油站稳111美元,受美财政协议期望及中东情势支撑

路透新加坡11月20日电---布兰特原油周二守稳在每桶111美元上方,与上日所创一个月高位相距不到1美元;市场冀望美国将得以逃过预算危机,加上中东情势引发供应疑虑,均曾促使油价上扬.

全球股市及大宗商品周一大涨,市场期待美国议员将达成协议,避免自1月起实施6,000亿美元增税及减支的措施--若跌落"财政悬崖"或有将美国经济推入衰退的风险.