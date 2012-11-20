〔东京汇市〕日圆兑美元徘徊在七个月低位附近,此前日本央行按兵不动

路透新加坡11月20日电---日圆兑美元周二徘徊在七个月低点附近,近期内可能持续承压,因政治人物对积极宽松政策的呼吁越发强烈.

日圆对日央行按兵不动的决议几无反应.日央行在9月和10月推出宽松举措后,一如预期未推出额外货币刺激举措.