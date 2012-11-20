版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 13:31 BJT

〔澳洲股市〕上扬,受必和必拓和力拓等矿业股提振

路透悉尼11月20日电---澳洲股市周二上扬0.6%,受矿业股支撑,美国房市数据令人鼓舞,加上寄望美国财政危机协商达成妥协,提振投资者人气. 必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别涨升1.1%和1.4%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高24.3点至4,385.7点.(完) --编译 张若琪;审校 徐文焰 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐