〔台湾股市〕收升16.73点,油电燃气类领涨

路透台北11月20日电---台湾股市周二收升0.23%,油电燃气类指数.TOGI上涨1.31%,带领大盘上攻. 加权股价指数.TWII上涨16.73点至7,145.77,开盘时为上涨0.7%. 电子类指数.TELI微升0.08%,金融保险类指数.TFNI涨0.63%. 台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超11.27亿台币,结束连续四天卖超;上日为卖超29.31亿.[ID:nST0576523] 根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为509.61亿台币,上日为549.09亿.(完) --编译 戴素萍;审校 于春红 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]