〔路透基点〕中国水务集团2亿美元贷款案启动--RLPC

路透香港11月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港上市企业中国水务集团一笔2亿美元贷款案已经启动.

该笔贷款分成A部分仅由亚洲开发银行承贷的九年期1亿美元贷款,以及B部分的六年期1亿美元贷款,由韩国产业银行和苏格兰皇家银行担任牵头行,其他银行参与联贷.

B部分贷款附带有第三年末的卖权,允许贷款行退场.

B部分贷款的利率为较一个月期、三个月期、六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点.

银行受邀以下列三个档次参加B部分贷款:

承贷1,600万美元或以上者,获得先付费用115个基点以及牵头行头衔;

承贷1,100万-1,500万美元者,获得先付费用85个基点,以及主办行头衔;

承贷500万-1,000万美元者,获得先付费用60个基点,以及一般参贷行头衔;

B部分贷款有两年的宽限期,以及分期偿还的时间表.

路演时间订11月27日在香港、11月29日在台北举行.

消息人士称,融资取得资金将用于一家项目公司(project company)的股权投资.

银行回覆期限为2013年1月7日.

根据该公司官网,中国水务集团在中国拥有并经营包括原水供应、自来水供应、污水处理，供水管网建设，水表安装及水利工程建设等业务，及水务增值业务。(完)