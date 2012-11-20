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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 14:15 BJT

〔日本股市〕日经指数小幅收跌,结束此前四日连涨

路透东京11月20日电---日本股市日经指数周二结束四日连涨小幅收低,投资人了结出口股获利;此前由于市场预期主要反对党将在下月选举中胜出,并施压央行扩大提出刺激举措,带动出口股大涨.

但跌势有限,因投资人转移至其他表现落后的电信及零售等类股.

日经指数.N225收盘小跌0.1%,至9,142.64,前四个交易日累计大涨5.7%.东证股价指数.TOPX则收平,报762.04.(完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

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