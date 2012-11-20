〔台湾汇市〕台币追随韩元连续第二天收升,短线料有测试29整数关卡机会

* 韩元领涨亚币

* 出口商卖汇力道渐强

* 明日29.100压力渐大,视出口商抛汇决定走势

路透台北11月20日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值5.7分,连续第二天收升.与台币具比价效应的韩元KRW=一早持续走扬,加上出口商逼近月底的结汇需求,令台币连二天走升.但盘中触及29.100后,市场谨慎气氛再起,料明日台币于29.100附近交投,视出口商抛汇力道决定走势.

汇银人士指出,亚洲市场受到美国财政问题可能解决的消息激励,加上韩国官员称暂时不会祭出措施阻挡外资流入,韩元KRW=KFTC早盘强劲表现,带动台币续涨.今日盘中主力则以出口商的结汇需求主导,令一度令台币扬升至29.100的日高.外资今日亦见部分汇入,但反向买汇的外资也同样现踪,抵销汇入力道.

"下档(台币看升)风向没变,可能会慢慢下去...但29元应该撑的住."一外资银行交易员称.

交易员指出,美国及欧洲财政问题时好时坏,且各国央行都持续宽松政策,市场难寻稳固的投资标的,风险/避险的操作反复出现,但整体而言,亚洲新兴经济体的风险资产仍优于美元的选择,长期来说,台币看升气氛难以完全消散.

他们指出,国际气氛加上月底前出口商的结汇需求高涨,台币再度逼近29元的整数关卡并非没有可能,不过交易量能是否放大,及届时央行是否进场买美元干预则须观察.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币一个月期TWD1MNDFOR=报价在29元附近盘整,难再进一步反应风险资产偏好,各天期换汇点的折价已部分收敛.

此外,台湾经济部周二公布10月外销订单较上年同期升3.2%,优于市场预估的持平.[ID:nST0577383]不过该数据未引起市场的关注,因未能提供台湾经济坚实反弹的基础,难以主导台币走势.

台股加权指数.TWII周二微幅收升0.23%报7,145.77点;外资及陆资今日连续第二天买超台股,金额为12.89亿台币.[ID:nST0577341]

韩元兑美元周二触及14个月高位,并领涨新兴亚币,受到有关韩国无须采取新措施遏制资金流入的言论支撑.美国预算协商出现妥协进展,激励新兴亚币上涨.[EMRG/SGCN]

本周重要事件包括周三英国央行公布11月初会议纪录;周四欧洲央行举行管委会会议;周五台湾主计总处公布第三季GDP.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.145 29.202 29.100-29.202 29.202 4.71 4.57

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.112 29.163 29.101-29.170 29.170 2.21 2.46

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.110/-0.095 -0.120/-0.100

美元/台币六个月期 -0.305/-0.270 -0.305/-0.265

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