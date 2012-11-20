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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 14:25 BJT

〔韩国股市〕科技股领涨下收升,看好美国财政问题有解

路透首尔11月20日电---韩国股市周二连续第二天上涨,由科技股领涨,因看好美国财政悬崖问题有解,鼓舞了投资者风险胃纳.

LG显示器(034220.KS)大涨4%,带领绩优科技股走升.权重股三星电子(005930.KS)则涨2.4%.

综合股价指数.KS11收升0.6%至1,890.18点,为四日高位.(完)

--编译 戴素萍;审校 于春红

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