〔台湾债市〕101/9殖利率略收高,大型寿险业未积极抢标30年公债

路透台北11月20日电---台湾10年券101/9殖利率周二小幅收高.在中午30年增额券101/8R标售前,多方曾一度引导再创10年公债殖利率TW10YT=OTC新低,但随着标售结果出炉,得标利率落在预估区间偏上缘位置,令101/9殖利率反弹收高.

本次101/8R得标利率虽符合预期,但寿险业的得标比重却仅有25.67%,证券业却达41.50%.一般认为,这是因为不具有交易商资格的中小型寿险业者委托券商下标所致.有投标资格的大型寿险业者,反而因有高度风险意识令投标意愿偏低,在此情形下,殖利率再向下空间有限,顶多只能在低档盘整.

至于中小型寿险业者何以甘冒风险进场拿部位.一中型寿险业交易主管认为,应该与近期政府调高寿险业投资不动产最低投资报酬率标准的政策有关.

"最近在不动产市场动作积极的,也是那些寿险.被禁了,只好转进公债."他说.

他们认为,长券标售告一段落后,10年增额券101/9R将在下周二开始发行前交易,届时中短券端也将面临筹码供给增加的考验,10年公债殖利率能否维持近期频创新低的走势,有待观察.

台湾央行中午标售101/8R,得标利率为1.705%,符合市场预期,创该年期券标售以来的历史新低纪录.各行业的得标比重方面,银行得标比重31.83%、证券业41.5%、保险业25.67%、票券业1%.[ID:nST0577183]

为防止保险业高价竞标不动产,台湾金管会周一称,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括即日起调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.[ID:nST0576887]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8R A01108R=TWO +0.50 1.7040 *1.6966-1.7040* 1.00

10 101/9 A01109=TWO +0.02 1.1175 *1.1128-1.1182 165.00

5 101/6 A01106=TWO -0.12 0.8688 0.8650-0.8705 13.50

* 表创该券交易以来日低与日高

虽然101/8R标售结果显示,实质买盘对目前的利率水准持保留态度,不过交易商认为,短时间内也无法改变台债殖利率在低档盘整的偏多格局,因为市场资金相当充沛,且内外部环境有利于债市.

"资金宽松对短券好,经济不佳则有利长券."一证券商交易员说.

另一大型寿险业交易员则称,虽然对目前的利率环境具备风险意识,但预料要等到明年下半年,殖利率才有明显反弹的机会.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1175

5 101/6 A01106=TWO 0.8688

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)