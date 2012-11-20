〔两岸金融〕中国人行加紧遴选台湾的人民币清算行,并规划回流机制

路透台北11月20日电---中国人民银行官员周二指出,已加紧遴选人民币清算行,并已规划台湾方面人民币合格境外机构投资者(RQFII)及人民币境外直接投资(RFDI)回流.这将有助于台湾建立离岸人民币市场的资金回流机制.

中国人民银行纪委书记王华庆在台北一场两岸金融研讨会中表示,台湾央行已于9月指定台湾银行上海分行为新台币清算行,人行方面目前正加紧遴选人民币清算行,研究规定相关制度安排.

中国人民银行货币政策委员会秘书长邢毓静也在场边接受媒体访问时指出,"(台湾方面)RQFII及RFDI有在规划".

王华庆指出,大陆与台湾贸易主要以第三方货币结算,这对双方企业来说都存在汇兑成本及汇率风险,跨境贸易使用人民币及台币结算,将可减少汇兑成本,据估算,大陆企业以人民币结算的成本比外币计算交易成本可低2-3%,同样情形也会发生在新台币结算上.

"只要人民币资金不涉及中国跨境往来,大陆方面不会有限制,下一步台湾人民币市场的深度及广度扩宽将有很大的空间,"王华庆说.

台湾和中国大陆于8月31日签署两岸货币清算合作备忘录,并明定该备忘录于60天内生效.

先前中国央行行长周小川曾表示,台湾的人民币清算行仍在遴选中,目前处于竞争性评估阶段,很快会有结果[ID:nSB2091889](完)