《即时观点3》台湾10月外销订单胜预期受电子产品带动,11月料环比成长

路透台北11月20日电---台湾经济部周二公布,10月外销订单较上年同期升3.2%,优于市场预估的持平.主因智慧手机与平板电脑推陈出新,带动组装供应链出货增加;电子产品出货则为历年单月新高,因晶圆高阶制程需求强劲.

经济部并补充,来自美国外销订单金额为单月历史新高,并预估11月外销订单金额将较10月成长.

经济部认为,11与12月若能较上年同月增加11亿美元,今年订单总额有很大机会较去年持平.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年10月 2012年9月

外销订单 +3.20 +1.90

路透调查 0.00 --

订单区域

中国大陆(含港) +1.2 +4.8

美国 +9.3 +9.2

欧洲 -2.8 -5.6

**市场评论**

--大众银行分析师 陈森林:

受苹果(AAPL.O)与宏达电(2498.TW)因应圣诞节采购旺季在美国推出新产品带动,10月外销订单的表现较预期为佳.但我怀疑这股成长动能是否可以持续下去,因为美国11月上半月连锁事业销售的成长动能缓慢.目前只能肯定台湾的外销订单已经触底,但展开反弹的力道似乎不够强劲.

--群益证券分析师 徐国安:

这数据较我预估的好,主要应该与资通讯产品的铺货有关,通常外销订单旺季是9、10月,但这次政府说11月的外销订单金额还会比上月继续成长,大概是因为Win 8产品的出货,带动11月成长,但若圣诞节销售不佳,零组件与终端产品出货均已结束状况下,美国市场的好转恐怕将是昙花一现,况且他们还面临财政悬崖的问题,后面还是有一连串的变数.

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

10月的数据较预期的好一点点,从分类来看,主要还是面板的成长较高一些,其他的产品则大致持平,看起来跟上个月没有太大变化.因厂商为年终备货的准备大概到此为止,因此就今年第四季或全年来看可能也差异不大.不过今年最后两个月在资通产品部分有Win 8等新产品的推出,如果销售状况良好,可能稍微有机会一点点,看资通产品的部分是否落底回升.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘升5.7分报29.145.

--台股加权股价指数.TWII收高0.23%至7,145.77点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾10月出口年减1.9%劣于预期,因亚洲内需未能升温.

--主计处估计今年全年GDP年增率为1.05%,通膨率1.93%;明年则各为3.09%和1.25%.

--台湾央行9月底时已连续五季维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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