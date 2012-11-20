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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 15:56 BJT

〔新兴汇市〕韩元带动亚币走高,韩国财政官员谈话激励韩元上涨

路透新加坡11月20日电---韩元兑美元周二触及14个月高位,并领涨新兴亚币,受到有关韩国无须采取新措施遏制资金流入的言论支撑.美国预算协商出现妥协进展,激励新兴亚币上涨.

韩国企划财政部副部长申霁润周二表示,韩国并不认为目前市况需要新的监管措施来降低外资快速流入带来的风险. [ID:nSB2107581]

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