〔路透基点〕中国水务集团2亿美元贷款案启动--RLPC(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(第二段新增苏格兰皇家银行为B部份贷款的唯一承销行)
路透香港11月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港上市企业中国水务集团一笔2亿美元贷款案已经启动.
该笔贷款分成A部分仅由亚洲开发银行承贷的九年期1亿美元贷款,以及B部分的六年期1亿美元贷款,由韩国产业银行和苏格兰皇家银行担任牵头行,其他银行参与联贷.苏格兰皇家银行为B部份的唯一承销行.
B部分贷款附带有第三年末的卖权,允许贷款行退场.
B部分贷款的利率为较一个月期、三个月期、六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点.
银行受邀以下列三个档次参加B部分贷款:
承贷1,600万美元或以上者,获得先付费用115个基点以及牵头行头衔;
承贷1,100万-1,500万美元者,获得先付费用85个基点,以及主办行头衔;
承贷500万-1,000万美元者,获得先付费用60个基点,以及一般参贷行头衔;
B部分贷款有两年的宽限期,以及分期偿还的时间表.
路演时间订11月27日在香港、11月29日在台北举行.
消息人士称,融资取得资金将用于一家项目公司(project company)的股权投资.
银行回覆期限为2013年1月7日.
根据该公司官网,中国水务集团在中国拥有并经营包括原水供应、自来水供应、污水处理，供水管网建设，水表安装及水利工程建设等业务，及水务增值业务。(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。