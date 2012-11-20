〔台湾央行〕共发行283.5亿台币存单,发行余额增194.5亿

韩国企业：乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透台北11月20日电---台湾央行周二公布,今日共发行283.5亿台币存单,若相较存单到期金额89亿,存单发行余额增194.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 226.5
91天期 0.93 40.0
182天期 1.05 17.0
央行上日共发行3,871.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)6,130.6亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为41亿台币;累计超额准备为负36亿台币,加计前期1%的超额准备为870亿台币.(完)
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至