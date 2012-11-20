〔台湾数据〕10月外销订单金额创19个月新高,然美国后续复苏力道是问号(更新版)

韩国企业：乐天免税店称网站遭到中国黑客攻击
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
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* 10月外销订单同比增3.2%优于市场预期
* 383.8亿美元订单金额创19个月新高,亦为历史次高
* 美国与东协六国订单金额创历史新高
* 全年订单金额有望持平上年
路透台北11月20日电---在美国接单回温下,台湾10月外销订单同比增长3.2%优于市场预期;383.8亿美元的订单金额并创下19个月以来新高,亦为历史次高.但分析师却对美国后续接单动能仍持保留态度.
外销订单的接单高位是2011年3月的389.9亿.经济部并表示,美国因下半年有智能手机平板电脑新产品出来,带动采购风潮,令美国订单已连续两个月创下历史新高,东协六国订单金额亦创新高.在接单回温下,今年全年的接单金额有望较2011年持平,一改先前可能衰退的预估.
"我怀疑美国订单动能是否能够持续,因为美国11月上半月的零售销售数字放缓了,"大众银行分析师陈森林说,"可以确定的是订单的底部已过,只不过复苏的力道并不强劲."
群益证券分析师徐国安也有相似看法.他称,"美国市场的好转恐怕将是昙花一现,况且他们还面临财政悬崖的问题,后面还是有一连串的变数."
凯基投顾分析师蔡耀德则表示,10月的数据较预期的好一点点,主要还是面板的成长较高一些,其他的产品则大致持平.
"但今年最后两个月在资通产品部分有Win 8等新产品的推出,如果销售状况良好,可能稍微有机会一点点,看资通产品的部分是否落底回升."他说.
台湾10月外销订单图表,请点击(link.reuters.com/qaf26s)
经济部统计长林丽贞指出,外销订单金额由7月以来每月缓慢增加,三大接单货品皆见成长,由调查来看,11月接单应可较10月增加,但幅度不会太大.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2012年10月 2012年9月
外销订单 +3.20 +1.90
路透调查 0.00 --
订单区域
中国大陆(含港) +1.2 +4.8
美国 +9.3 +9.2
欧洲 -2.8 -5.6 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
之前乐天集团一联属公司准许向政府出让一地块，这样韩国政府就可以在此部署萨德导弹防御系统。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至