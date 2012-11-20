〔台湾数据〕10月外销订单金额创19个月新高,然美国后续复苏力道是问号(更新版)

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* 10月外销订单同比增3.2%优于市场预期

* 383.8亿美元订单金额创19个月新高,亦为历史次高

* 美国与东协六国订单金额创历史新高

* 全年订单金额有望持平上年

路透台北11月20日电---在美国接单回温下,台湾10月外销订单同比增长3.2%优于市场预期;383.8亿美元的订单金额并创下19个月以来新高,亦为历史次高.但分析师却对美国后续接单动能仍持保留态度.

外销订单的接单高位是2011年3月的389.9亿.经济部并表示,美国因下半年有智能手机平板电脑新产品出来,带动采购风潮,令美国订单已连续两个月创下历史新高,东协六国订单金额亦创新高.在接单回温下,今年全年的接单金额有望较2011年持平,一改先前可能衰退的预估.

"我怀疑美国订单动能是否能够持续,因为美国11月上半月的零售销售数字放缓了,"大众银行分析师陈森林说,"可以确定的是订单的底部已过,只不过复苏的力道并不强劲."

群益证券分析师徐国安也有相似看法.他称,"美国市场的好转恐怕将是昙花一现,况且他们还面临财政悬崖的问题,后面还是有一连串的变数."

凯基投顾分析师蔡耀德则表示,10月的数据较预期的好一点点,主要还是面板的成长较高一些,其他的产品则大致持平.

"但今年最后两个月在资通产品部分有Win 8等新产品的推出,如果销售状况良好,可能稍微有机会一点点,看资通产品的部分是否落底回升."他说.

台湾10月外销订单图表,请点击(link.reuters.com/qaf26s)

经济部统计长林丽贞指出,外销订单金额由7月以来每月缓慢增加,三大接单货品皆见成长,由调查来看,11月接单应可较10月增加,但幅度不会太大.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年10月 2012年9月

外销订单 +3.20 +1.90

路透调查 0.00 --

订单区域

中国大陆(含港) +1.2 +4.8

美国 +9.3 +9.2

欧洲 -2.8 -5.6 (完)