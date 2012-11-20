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亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 19:26 BJT

〔路透基点〕香格里拉亚洲寻求2亿美元贷款,条款细节浮现--RLPC

路透香港11月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,旅馆营运商香格里拉亚洲进入市场筹办一笔五年期2亿美元子弹式贷款案.

消息人士称,新加坡大华银行正在安排这项贷款,融资资金将做为一般营运资本.

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点.邀请银行参贷的条件为:承贷金额2,000万美元者,可获先付费用62.5基点,承贷金额1,000万美元者,可获先付费用50基点.

借款方在7月时获得一笔10亿港元的三年期子弹式贷款,综合收益205基点,较香港银行同业拆息(Hibor)加码180基点.

资金系透过Shangri-La Asia Treasury Ltd担任借款人.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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