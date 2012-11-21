〔台湾货币市场〕11月21日及本提存期资金预期变化一览表

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透台北11月21日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,119.50亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆(万亿)6,722.45亿台币TWNCDTB1:
11/22 357.00亿
11/23 2,670.50亿
11/24 306.00亿
11/25 2,889.40亿
11/26 121.00亿
11/27 70.00亿
11/28 3,042.00亿
11/29 240.00亿
11/30 3,999.00亿
12/01 389.50亿
12/02 2,416.05亿
12/03 222.00亿
--公债还本付息16.5亿台币:
11/24 88甲2期公债付息 16.5亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--11/23: 增额发行"101甲8期"公债300亿台币,年期30年,11/20标售.
--11/27: "财101-8期"国库券发行,金额300亿台币,天期为273天,26日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。