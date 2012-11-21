台湾经济指标预测--11月21日至12月7日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透台北11月21日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.30% 11/23 1600 工业生产 10月 -- +3.0%(年变动率) 11/23 1630 国内生产总值(GDP) 第三季 概估+1.02%(年变动率) -0.18%(年变动率) -------------------------------11月26日当周---------------------------------------- 11/26 1610 M2货币总计数 10月 -- +3.96%(年变动率) -------------------------------12月3日当周----------------------------------------- 12/5 0830 消费者物价指数(CPI) 11月 -- +2.36%(年变动率) 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 3,992.16亿美元 12/7 1600 商品出口 11月 -- -1.90%(年变动率) 12/7 1600 商品进口 11月 -- -1.80%(年变动率) -------------------------------12月17日当周----------------------------------------- *12/20 1600 外销订单 11月 -- +3.2%(年变动率) -------------------------------2月18日当周----------------------------------------- *2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% (完) --记者 高洁如; 审校 杨淑祯 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。