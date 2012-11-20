路透伦敦11月20日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:有许多个参考价位与近期阻力位相呼应,分别为55日指数加权均线、五个工作天/周线调整后的一目均衡云区底部、21日指数加权均线、以及近期的"相等点"(Equality point)位置.回到1.2765/53下方,将可能下看B波低点1.2690及近期低点1.2661.在上述阻力位上方的下道阻力为1.2855/80.
* 美元/日圆:近期上涨已经创造出一"楔型",以及价格/动能较先前走势背离的现象.跌破81.08及80.89则可能会重新测试11月9-19日走势的费波那奇回档位80.63,该位置刚好与先前突破的阻力位80.68相近,而这将会是成为重新测试阻力及支撑的主要位置.进一步向下的测试位置料为80.33及80.11/03日圆.
* 美元/加元:向上强攻走势在233日均线区间上方败下阵来,后作力持续发酵,昨日又为空头走势添上一笔.这意味着将续跌以确认目前位于0.9925加元下降平行区间的确实性,在其下方0.9886/75加元将会成为短线关键价位,这是另一个价格修正的目标位.
纽约 当日 今年来 2011年
0925GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2800 1.2811 -0.09 -1.12 1.2945
美元/日圆 JPY= 81.29 81.40 -0.14 +5.65 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 104.05 104.22 -0.16 +4.50 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9411 0.9402 +0.10 +0.37 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5908 1.5906 +0.01 +2.40 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9968 0.9960 +0.08 -2.21 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0403 1.0409 -0.06 +1.74 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8177 0.8198 -0.26 +5.05 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 84.570 84.690 -0.14 +7.54 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.470 66.620 -0.23 -44.39 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 129.32 129.37 -0.04 +8.19 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2718 1.2702 +0.13 -3.11 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦