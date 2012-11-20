新兴汇市：美联储升息预期拖累亚币下跌，但资金流入带来支撑

路透班加罗尔/新加坡3月2日 - 新兴亚币周四下跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在3月升息的预期带动美元上涨，但随着投资者风险偏好升温，部分亚币收复了失地。 韩元兑美元 一度下跌逾1%，但随后收窄跌幅，受资金大规模流入该国股市提振。 坡元 和台币 也收复了早盘的部分失地。 “由于资金流入(亚股)市场，因此出现一些反弹。不过本周主要是看 美元，美元受到3月升息预期的推动。”澳洲联邦银行(CBA)汇市策略师An dy Ji说。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周 三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息 ，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。 虽然美国升息料将导致外资自亚洲市场撤出，分析师表示，美国经济 强劲对亚洲有利，因为那将使亚洲的出口受惠。 “我认为这里有两股相反的力量：一边是美联储升息将引发资金外流 ，并损及亚币；但