〔台湾货币市场〕短率续位于区间低位,外商银资金水位再走高(更新版)

(新增拆款及超额准备最新数字)

* 存单到期很少且央行未大幅冲销

* 外商资金水位再走高

* 短率稳于区间低位

记者 高洁如/詹静宜

路透台北11月20日电---台湾短率周二持平于区间低位.虽然央行存单到期很少,但央行并未大幅冲销,市场的资金仍然不少,他们预估,短期之内只要央行仍维持目前的宽松举措,短率仍将在近期低位游走.

交易员表示,市场资金充裕,外商银的拆出方最退让的情况已可承做到7天拆出,但利率比照央行隔夜代收利率--0.388%.只不过,在拆入方而言,若拿捏不准近期的资金变化,则倒宁愿一天一天拆入,以免临时入钱到时还要烦恼如何反向拆出.

"外面看起来还是要丢钱的人多,而且外商银的钱只有昨天少一点,今天又多起来了,"一位中型公营银行交易员说.

她也表示,拆款市场上感觉台币资金挺泛滥的,各方努力销钱;但看金融机构的积数却又还好,并未堆积太多,至于月底一般资金需求料将上扬,届时情况则还是要多观察.

汇市方面,台币兑美元TWD=TP周二连续第二天收升,报29.145,主要跟随亚币走扬.[TWD/CN]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.386%,上日亦同.今日区间在0.295-0.47%,上日在0.295-0.48%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.49%;同上日.

**本月下旬短票发票量增加**

短票方面,大型票券商表示,今天因为有中油及台电发行短票,令发票量略较昨日增加,本月下旬发票量将较上旬略增,成数约一成左右.

另有银行交易主管指出,下旬资金比较紧,因此估计未来短票利率应该不会继续走低,月底的国库券发行将可舒缓一下货币市场的资金过剩情势,但目前只能期待央行能扩大冲销力道.

一个月短票成交利率区间落在0.77%-0.78%,区间下缘略为走低,主要交投仍落在0.78%.

台湾央行今日共发行283.5亿台币存单,若相较存单到期金额89亿,存单发行余额增194.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)287.5亿台币,本周余日存单到期情况为:周三3,119.5亿,周四357亿,以及周五2,670.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为负57亿台币,累计超额准备为负93亿台币,加计前期1%的超额准备为813亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持稳.政府限制寿险业投资不动产,间接让市场资金更为宽松,找券需求只增不减,令RP利率仍持稳在既有低档区间.

一大型票券商指出,近期寿险业因政府调高不动产最低投资报酬率标准,让相关投资部位去化无门,导致资金流向投信端,使得投信业者找券需求只增不减.

另一大型证券商交易员则表示,以往寿险业者对RP利率相对坚持,但现在仅剩少数客户没有顺应时势,其他也多能认知现实,将利率予以弹性调整.

"目前状况对我们有利."他说.

为防止保险业高价竞标不动产,台湾金管会周一称,新增八项保险业不动产相关收益标准及处理原则,其中包括即日起调高寿险公司不动产最低投资报酬率标准至2.875%,寿险业不动产资金部位恐将受限.[ID:nST0576887]

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同.

交易商指出,本周紧缩因素只有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)