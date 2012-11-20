(重温稿)〔中国证券〕证监会指导意见要求基金管理公司建立防控内幕交易制度

路透北京11月20日电---中国证监会周二发布指导意见,要求基金管理公司建立防控内幕交易的一系列制度,明确基金业防控机制原则重点,并强化其法律责任.

新闻稿称,证监会将把《指导意见》的贯彻落实情况作为对基金管理公司进行日常监管和现场检查的重点,对违反有关法律法规和《指导意见》规定的公司及相关责任人严惩不贷.