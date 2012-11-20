〔东南亚股市〕菲律宾股市创新高,美国财政问题拨云见日带来助力

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透11月20日电---东南亚主要股市周二收盘上涨,其中菲律宾股市创下历史新高,因预期美国国会将达成妥协方案已避免恐将拖垮经济的"财政悬崖".
不过信用评等机构摘除法国顶级债信评等,令欧元区债务危机的疑虑再起,从而使得美国避免财政危机的乐观情绪受到压抑.
菲律宾股市.PSI上涨0.9%至5,500.58点,为史上最高收位,控股公司及银行股领涨,其中Bank of the Philippine Islands (BPI.PS)大涨3.2%.菲律宾股市今年以来表现为区域股市中最佳.
新加坡股市.FTSTI上涨0.3%,侧重缅甸市场的地产开发商Yoma Strategic Holdings Ltd (YOMA.SI)飙涨12.5%,此前该公司推动释股,且美国总统奥巴马在缅甸展开具历史意义的访问行程.
马来西亚股市.KLSE小涨0.05%,自八周低点爬升,但外资卖超达1,222万美元,越南股市.VNI收高0.5%.
印尼股市.JKSE收平,外资流出1,283万美元,泰国股市.SETI收低0.6%.
1058GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 2958.82 7.89 +0.27 +11.81 2646.35
马来西亚 .KLSE 1624.20 0.89 +0.05 +6.11 1530.73
泰国 .SETI 1276.41 -7.24 -0.56 +24.49 1025.32
印尼 .JKSE 4312.37 -1.07 -0.02 +12.83 3821.99
菲律宾 .PSI 5500.58 51.03 +0.94 +25.81 4371.96
越南 .VNI 385.10 1.78 +0.46 +9.54 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。