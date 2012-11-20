〔东南亚股市〕菲律宾股市创新高,美国财政问题拨云见日带来助力

路透11月20日电---东南亚主要股市周二收盘上涨,其中菲律宾股市创下历史新高,因预期美国国会将达成妥协方案已避免恐将拖垮经济的"财政悬崖".

不过信用评等机构摘除法国顶级债信评等,令欧元区债务危机的疑虑再起,从而使得美国避免财政危机的乐观情绪受到压抑.

菲律宾股市.PSI上涨0.9%至5,500.58点,为史上最高收位,控股公司及银行股领涨,其中Bank of the Philippine Islands (BPI.PS)大涨3.2%.菲律宾股市今年以来表现为区域股市中最佳.

新加坡股市.FTSTI上涨0.3%,侧重缅甸市场的地产开发商Yoma Strategic Holdings Ltd (YOMA.SI)飙涨12.5%,此前该公司推动释股,且美国总统奥巴马在缅甸展开具历史意义的访问行程.

马来西亚股市.KLSE小涨0.05%,自八周低点爬升,但外资卖超达1,222万美元,越南股市.VNI收高0.5%.

印尼股市.JKSE收平,外资流出1,283万美元,泰国股市.SETI收低0.6%.

1058GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

--------------------------------------------------------------

新加坡 .FTSTI 2958.82 7.89 +0.27 +11.81 2646.35

马来西亚 .KLSE 1624.20 0.89 +0.05 +6.11 1530.73

泰国 .SETI 1276.41 -7.24 -0.56 +24.49 1025.32

印尼 .JKSE 4312.37 -1.07 -0.02 +12.83 3821.99

菲律宾 .PSI 5500.58 51.03 +0.94 +25.81 4371.96

越南 .VNI 385.10 1.78 +0.46 +9.54 351.55

--------------------------------------------------------------

(完)