〔欧洲金融〕欧洲央行执委科尔称,银行破产成本共同承担是最后一步

路透法兰克福11月20日电---欧洲央行执委科尔周二表示,银行业者破产的成本应该唯有在特殊情况下才由纳税人承担,而且,应该先由银行所在地纳税人背负此一成本,之后再由欧洲共同承担.

"若银行破产的事件发生,则纳税人的剩余风险将先由银行所在地纳税人承担,要到比较后面的阶段才是由欧洲纳税人共同承担,"科尔在欧元金融周(Euro Finance Week)上表示;他是在今年初加入欧洲央行.

科尔同时提到,若有国家向欧洲援助基金求援,欧洲央行已经准备好进行直接货币交易(OMT),也就是新的购债计划.

他表示,尽管金融市场情势在欧洲央行宣布OMT后已经趋稳,若各国在改革及整顿预算上有所懈怠,则这样的平静态势不会持久.(完)