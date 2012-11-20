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债券 | 2012年 11月 20日 星期二 20:02 BJT

〔伦敦美债〕公债价格走疲,因美国预算谈判似有进展

路透伦敦11月20日电---美国公债价格周二在欧洲市场下跌,投资人对于国会议员可能达成协议、避免预算危机拖累经济陷入衰退抱持希望.

在穆迪调降法国顶级债信评等之后,美债亚洲盘中初步止稳,但由于上述降评行动早在预期中,公债价格之后回落.

然而就算美国国会达成协议避开"财政悬崖",相关的妥协措施仍将会不利于经济成长,出于此一观点的押注抵销了美债抛盘.

"无论怎么样就财政悬崖达成协议,未来仍会对国内生产总值(GDP)造成某种程度拖累.因此年底前我们将会见到逢低买盘,"一名交易商表示.

指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR上升1.7个基点,至1.63%,脱离上周触及的两个半月低点1.5560%.

30年期公债收益率US30YT=RR最新上涨2个基点至2.778%,交易商预期近期大涨的空间无多,因各界对于国会能够多快就预算达成协议抱持怀疑态度.

另一名交易商指出,"上周见到的涨势正略为消散,但若要让市场出现抛盘,势必财政谈判得有重大利多.

市场周二焦点在于美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克于1715GMT的谈话.市场臆测美联储可能在12月扭转操作结束时提出新的刺激计划,而债市一直受到此一臆测支撑.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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