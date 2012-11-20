〔伦敦美债〕公债价格走疲,因美国预算谈判似有进展

美国个股：贝莱德率先取得美国RQFII资格，获批110亿元人民币额度
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透伦敦11月20日电---美国公债价格周二在欧洲市场下跌,投资人对于国会议员可能达成协议、避免预算危机拖累经济陷入衰退抱持希望.
在穆迪调降法国顶级债信评等之后,美债亚洲盘中初步止稳,但由于上述降评行动早在预期中,公债价格之后回落.
然而就算美国国会达成协议避开"财政悬崖",相关的妥协措施仍将会不利于经济成长,出于此一观点的押注抵销了美债抛盘.
"无论怎么样就财政悬崖达成协议,未来仍会对国内生产总值(GDP)造成某种程度拖累.因此年底前我们将会见到逢低买盘,"一名交易商表示.
指标10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR上升1.7个基点,至1.63%,脱离上周触及的两个半月低点1.5560%.
30年期公债收益率US30YT=RR最新上涨2个基点至2.778%,交易商预期近期大涨的空间无多,因各界对于国会能够多快就预算达成协议抱持怀疑态度.
另一名交易商指出,"上周见到的涨势正略为消散,但若要让市场出现抛盘,势必财政谈判得有重大利多.
市场周二焦点在于美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克于1715GMT的谈话.市场臆测美联储可能在12月扭转操作结束时提出新的刺激计划,而债市一直受到此一臆测支撑.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
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