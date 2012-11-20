〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差回升,印度方面需求增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月20日电---亚洲柴油裂解价差周二回升,摆脱上日颓势,行业消息人士称,此乃因印度需求稍增.
根据路透数据,12月柴油裂解价差上涨0.62美元,较迪拜原油每桶溢价17.04美元.
交易商表示,明年柴油合约规格改变之前,柴油及航煤买卖盘流动性小幅增加.
印度Essar Oil出售一批12月交运的船货给SOCAR Trading SA,产业消息人士称此举相当罕见.SOCAR Trading SA的多数股权是由阿塞拜疆国营石油公司所持有.
"SOCAR通常并非Essar Oil柴油船货的买家,"一名印度当地的消息人士对此表达惊讶之情时表示.产业消息人士指出,SOCAR很可能支付较中东报价每桶溢价3.70-3.80美元的价格,不过目前尚未能予以证实.
交易商多表示,SOCAR可能正在满足东非的需求,但此点也未能获得证实.
另外也见到来自越南的需求,Saigon Petro试图买进12月的少量柴油船货.
Jordan Petroleum再次到现货市场寻求买进1月及2月交运的35万吨柴油,此前已经买进15万吨的12月船货.
壳牌出售10万桶12月8-12日装运给中国航油的航煤,报价为12月7-13日新加坡报价平均.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。