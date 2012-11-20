〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差回升,印度方面需求增加

路透新加坡11月20日电---亚洲柴油裂解价差周二回升,摆脱上日颓势,行业消息人士称,此乃因印度需求稍增.

根据路透数据,12月柴油裂解价差上涨0.62美元,较迪拜原油每桶溢价17.04美元.

交易商表示,明年柴油合约规格改变之前,柴油及航煤买卖盘流动性小幅增加.

印度Essar Oil出售一批12月交运的船货给SOCAR Trading SA,产业消息人士称此举相当罕见.SOCAR Trading SA的多数股权是由阿塞拜疆国营石油公司所持有.

"SOCAR通常并非Essar Oil柴油船货的买家,"一名印度当地的消息人士对此表达惊讶之情时表示.产业消息人士指出,SOCAR很可能支付较中东报价每桶溢价3.70-3.80美元的价格,不过目前尚未能予以证实.

交易商多表示,SOCAR可能正在满足东非的需求,但此点也未能获得证实.

另外也见到来自越南的需求,Saigon Petro试图买进12月的少量柴油船货.

Jordan Petroleum再次到现货市场寻求买进1月及2月交运的35万吨柴油,此前已经买进15万吨的12月船货.

壳牌出售10万桶12月8-12日装运给中国航油的航煤,报价为12月7-13日新加坡报价平均.(完)