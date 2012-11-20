版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 20:45 BJT

〔国际油市〕亚洲12月燃料油裂解价差跌至18个月低位,因供应过剩

路透新加坡11月20日电---亚洲燃料油市场周二延续跌势,12月燃料油裂解价差跌至逾18个月低点,因供应过剩情况持续.

路透数据显示,12月裂解价差较迪拜原油贴水扩大0.86美元,至每桶贴水11.69美元,为2011年5月4日以来最弱.

自10月以来,抵达亚洲的西方燃料油数量维持在450万吨以上,下个月料维持高位.

燃料油跨月价差自那时以来维持于负水准.根据路透估算,周二亚洲收盘时,12月/1月跨月价差扩大0.25美元,至正价差每吨3.63美元.

在低硫燃料油(LSFO)市场,日本冬季气候料将温和的预期,令需求承压.

Pakistan State Oil(PSO)(PSO.KA)将买进5.5万吨低硫燃料油(LSFO),12月1-5日交运至喀拉蚩.

交易商称,Galana Petroleum料将供应这批船货,较中东报价每吨升水95.00-97.00美元.

完成一笔180-cst燃料油现货交易.Gunvor向三井商事买进2万吨,12月7-11日装船,较新加坡现货报价每吨贴水3.50美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐