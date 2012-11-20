〔国际油市〕亚洲12月燃料油裂解价差跌至18个月低位,因供应过剩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月20日电---亚洲燃料油市场周二延续跌势,12月燃料油裂解价差跌至逾18个月低点,因供应过剩情况持续.
路透数据显示,12月裂解价差较迪拜原油贴水扩大0.86美元,至每桶贴水11.69美元,为2011年5月4日以来最弱.
自10月以来,抵达亚洲的西方燃料油数量维持在450万吨以上,下个月料维持高位.
燃料油跨月价差自那时以来维持于负水准.根据路透估算,周二亚洲收盘时,12月/1月跨月价差扩大0.25美元,至正价差每吨3.63美元.
在低硫燃料油(LSFO)市场,日本冬季气候料将温和的预期,令需求承压.
Pakistan State Oil(PSO)(PSO.KA)将买进5.5万吨低硫燃料油(LSFO),12月1-5日交运至喀拉蚩.
交易商称,Galana Petroleum料将供应这批船货,较中东报价每吨升水95.00-97.00美元.
完成一笔180-cst燃料油现货交易.Gunvor向三井商事买进2万吨,12月7-11日装船,较新加坡现货报价每吨贴水3.50美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。