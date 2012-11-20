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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 20:47 BJT

〔美股业绩〕惠普第四季度每股亏损3.49美元

路透11月20日电---惠普(HPQ.N)周二公布:

* 第四季度非GAAP每股获利为1.16美元

* 第四季度GAAP每股亏损为3.49美元

* 第四季度营收300亿美元,汤森路透I/B/E/S预估为304.3亿美元

* 预期2013会计年度非GAAP每股获利介于3.4-3.6美元

* 预期2013年度第一季非GAAP每股获利介于0.68-0.71美元

* 预期2013年度第一季GAAP每股获利介于0.34-0.37美元

* 预期2013会计年度GAAP每股获利介于2.10-2.30美元

* 第四季度非GAAP的营业利润率为10.4%

* 第四季度认列软件部门商誉及无形资产等非现金损失约88亿美元

* 季末存货为63亿美元,存货周转天期较上年下降2天至25天

* 汤森路透I/B/E/S调查预估惠普第四季度每股获利为1.14美元

* 汤森路透I/B/E/S调查预估惠普第一季度每股获利料为0.85美元

* 汤森路透I/B/E/S调查预估惠普2013年度每股获利料为3.5美元

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