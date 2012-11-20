〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差重挫7%,跌至五周低点

路透新加坡11月20日电---亚洲石脑油价格周二升至三个交易日高点每吨951.50美元,裂解价差则是重摔7%至五周低点每吨117.43美元,因买家有所保留,而印度12月出口料高于11月水准.

近期亚洲市场溢价偏高,亦吸引交易商持续将欧洲及其他西方国家的石脑油引至此间,预定1月来到亚洲,但目前数量还不明.

不过12月料有100万吨来自欧洲、秘鲁、美国及地中海的石脑油抵达,不过当中有很大部分的船货无法达到公开规格级别.

部分交易商认为,当前颓势可能是短期现象,由于多数炼厂开工率仍偏高,只要买家不再维持低库存,市场将会回升.

"裂解价差一直呈现拉锯,走弱之后将会缩减套利流量.亚洲需要这些套利船货,"一名新加坡交易商表示.

套利流动通常指的是来自欧洲、美洲、非洲及地中海

等地的船货.亚洲结构上缺少石脑油供给.

壳牌从嘉能可买进1月下半月的船货,价格为每吨944美元.

亚洲汽油裂解价差自五周高点下跌,来到三个交易日低点每桶9.44美元,但仍较10月均价每桶8.72美元高出近8%.(完)