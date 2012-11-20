〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差重挫7%,跌至五周低点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月20日电---亚洲石脑油价格周二升至三个交易日高点每吨951.50美元,裂解价差则是重摔7%至五周低点每吨117.43美元,因买家有所保留,而印度12月出口料高于11月水准.
近期亚洲市场溢价偏高,亦吸引交易商持续将欧洲及其他西方国家的石脑油引至此间,预定1月来到亚洲,但目前数量还不明.
不过12月料有100万吨来自欧洲、秘鲁、美国及地中海的石脑油抵达,不过当中有很大部分的船货无法达到公开规格级别.
部分交易商认为,当前颓势可能是短期现象,由于多数炼厂开工率仍偏高,只要买家不再维持低库存,市场将会回升.
"裂解价差一直呈现拉锯,走弱之后将会缩减套利流量.亚洲需要这些套利船货,"一名新加坡交易商表示.
套利流动通常指的是来自欧洲、美洲、非洲及地中海
等地的船货.亚洲结构上缺少石脑油供给.
壳牌从嘉能可买进1月下半月的船货,价格为每吨944美元.
亚洲汽油裂解价差自五周高点下跌,来到三个交易日低点每桶9.44美元,但仍较10月均价每桶8.72美元高出近8%.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。