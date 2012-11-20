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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 22:04 BJT

〔美国数据〕11月17日止当周连锁店销售较上年同期增长1.8%--Redbook

路透纽约11月20日电---Redbook Research周二公布的报告显示,11月17日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长1.8%.

2012年11月截至目前为止连锁店销售较上年同期增长1.4%,持平前月.(完)

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--编译 蔡美珍;审校 李军

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