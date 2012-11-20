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货币新闻 | 2012年 11月 20日 星期二 22:08 BJT

更正:〔表格〕美国10月房屋开工上升3.6%,年率创下2008年7月以来最高

(更正:因译文有误,第二个要点改为"房屋开工年率为89.4万户",非"84.9万户")

路透11月20日电---美国商务部周二公布:

* 美国10月房屋开工上升3.6%

* 美国10月房屋开工年率为89.4万户(预估为84.0万户)

* 美国10月建筑许可减少2.7%

* 美国10月建筑许可年率为86.6万户(预估为86.5万户)

* 美国10月房屋开工年率创下2008年7月以来最高,当时为92.3万户

* 美国商务部称,认为飓风桑迪对于10月房屋开工的影响"极小"

经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 10月 9月 8月 12年10月/11年10月

房屋开工　 3.6 15.1 3.0 41.9

建筑许可 -2.7 11.1 -1.2 29.8

年率(千户) 10月 9月 8月 11年10月

房屋开工 　 894 863 750 630

建筑许可　 866 890 801 667 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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