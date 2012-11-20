更正:〔表格〕美国10月房屋开工上升3.6%,年率创下2008年7月以来最高

美国个股：贝莱德率先取得美国RQFII资格，获批110亿元人民币额度
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
(更正:因译文有误,第二个要点改为"房屋开工年率为89.4万户",非"84.9万户")
路透11月20日电---美国商务部周二公布:
* 美国10月房屋开工上升3.6%
* 美国10月房屋开工年率为89.4万户(预估为84.0万户)
* 美国10月建筑许可减少2.7%
* 美国10月建筑许可年率为86.6万户(预估为86.5万户)
* 美国10月房屋开工年率创下2008年7月以来最高,当时为92.3万户
* 美国商务部称,认为飓风桑迪对于10月房屋开工的影响"极小"
经季节调整后的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 10月 9月 8月 12年10月/11年10月
房屋开工 3.6 15.1 3.0 41.9
建筑许可 -2.7 11.1 -1.2 29.8
年率(千户) 10月 9月 8月 11年10月
房屋开工 894 863 750 630
建筑许可 866 890 801 667 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
2月天然气产量为585.3亿立方米，或每日20.9亿立方米；1月为661.1亿立方米。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。