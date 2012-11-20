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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 07:43 BJT

《美国重要政经日程》-11月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1500 - 经济谘商会公布10月领先经济指标

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月国库券,以及两年期、五年期和七年期公债

1630 - 财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS)

1700 - EIA公布美国地下天然气库存周报

1800 - 农业部公布冷藏库存月报

-- - 美国铁路协会公布主要铁路运输量周报

2100后- 美国投资公司协会(ICI)公布货币市场共同基金数据周报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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