欧洲经济指标预测--11月21日-11月28日****

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透11月21日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月21日(三)
0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 11月 0-9-0 0-9-0
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 40 107.3
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余201.9 盈余6.2
11月22日(四)
0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 44.0 43.7
服务业PMI 45.0 44.6
综合PMI -- 43.5
0828 德国Markit制造业PMI 11月初值 46.0 46.0
服务业PMI 48.4 48.4
综合PMI -- 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 45.5 45.4
服务业PMI 46.0 46.0
综合PMI 45.8 45.7
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 逆差6
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负19 负23
1500 欧元区消费者信心指数 11月 负25.7 负25.6
11月23日(五)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.4%
0745 法国企业景气判断指数 11月 86 85
0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 99.5 100
现况指数 106.3 107.3
预期指数 93.2 93.2
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 9月 -- 持平
未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- -1.0%
--------------------------------11月26日当周--------------------------------
11月26-28日
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.8%
11月26-30日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%
(较上年同期) -- -0.9%
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- +1.5%
(较上年同期) -- -3.1%
11月26日(一)
0815 瑞士非农业就业岗位(万个) 第三季 -- 407.2
0900 意大利消费者信心指数 11月 -- 86.4
1200 德国GfK消费者信心指数 12月 -- 6.3
11月27日(二)
0700 瑞士UBS消费指标 10月 -- 1.07
0745 法国消费者信心指数 11月 -- 84
0900 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.4%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +1.0%
(较上年同期) -- 持平
11月28日(三)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +1.9% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.1%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +2.8% +2.7%
民间贷款 -- -0.8%
M3三个月移动平均 -- +3.0% (完)
--整理 梁睿雪;审校 龚芳
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
近期，焦炭期货走势较为强劲，1705合约站稳1600元/吨的重要关口。从现货市场来看，上游进口焦煤价格出现企稳迹象，下游钢材市场表现良好，终端好转带动钢厂对燃料的采购积极性。