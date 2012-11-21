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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:15 BJT

〔日本股市〕在出口股领涨下攀抵两个月高位,因日圆走贬

路透东京11月21日电---日本股市周三早盘攀抵两个月高位,出口股领军上扬;此前日圆兑美元触及七个月低位,因预期日本央行在可能的新政府领导下,将被迫采取更积极的刺激措施. 日经指数.N225涨0.8%至9,213.82点.东证股价指数.TOPX则涨0.8%至767.85点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 孙茉莉 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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