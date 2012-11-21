《台湾报摘》--经济日报11月21日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
* 头版头条:
--受惠美国东协订单双创单月新高,经济部公布10月外销订单金额383.8亿美元,比去年同期成长3.2%,为连续第二个月成长.经济部统计长林丽贞表示,今年全年外销订单有机会转成正成长、再刷新纪录.
* 其他:
--严控不动产投资后,金管会拟透过放宽海外及大陆地区投资限制,让保险资金有新活路,放宽后,保险业至少将新增数千亿台币的投资空间.
--年底前将有一波两岸金融大戏,大陆银监会主席尚福林已确定年底前来台.据了解,证监会主席郭树清也可望来台,与金管会主委陈裕璋召开首度"金证会",而提高两岸参股比重将是金银会、金证会"二会"的攻防重点.
--保险安定基金标售国华人寿案,将在下周二(27日)重启标售.寿险业者指出,由于金管会对不动产控管措施的7大控管措施已生效,出价可能下调.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
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路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。