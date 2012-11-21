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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:22 BJT

《台湾报摘》--经济日报11月21日

* 头版头条:

--受惠美国东协订单双创单月新高,经济部公布10月外销订单金额383.8亿美元,比去年同期成长3.2%,为连续第二个月成长.经济部统计长林丽贞表示,今年全年外销订单有机会转成正成长、再刷新纪录.

* 其他:

--严控不动产投资后,金管会拟透过放宽海外及大陆地区投资限制,让保险资金有新活路,放宽后,保险业至少将新增数千亿台币的投资空间.

--年底前将有一波两岸金融大戏,大陆银监会主席尚福林已确定年底前来台.据了解,证监会主席郭树清也可望来台,与金管会主委陈裕璋召开首度"金证会",而提高两岸参股比重将是金银会、金证会"二会"的攻防重点.

--保险安定基金标售国华人寿案,将在下周二(27日)重启标售.寿险业者指出,由于金管会对不动产控管措施的7大控管措施已生效,出价可能下调.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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