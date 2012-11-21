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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:46 BJT

〔国际油市〕美国油价上扬,受美原油库存减少及中东情势影响

路透首尔11月21日电---美国原油期货周三站上每桶87美元,因美国原油库存意外减少且中东情势紧张,促使油价反弹回升;此前因市场冀望巴勒斯坦与以色列将达成停战协议,曾推使油价急速跌落一个月高位.

0020 GMT时,美国原油期货CLc1涨0.55美元至87.30,此前结算价下跌2.53美元至86.75美元.

布兰特原油期货LCOc1此前结算价下跌1.87美元,至109.83美元.

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