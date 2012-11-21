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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元在财长示警后几近持平,债券下跌

路透首尔11月21日电---韩元KRW=周三在国内早盘几近持平,在韩国企划财政部长官朴宰完警告可能采取管制行动减缓韩元升势后,投资人均戒慎以对.

0025GMT时,韩元/美元KRW=KFTC报1,082.3,上日国内则收在1,082.2.

朴宰完在一周政策会议上称,政府正仔细研究近期韩元的波动走势,若有必要将采取行动抑制国外资本流入.

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