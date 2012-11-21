台湾已公布经济指标--2012/11/21

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
-------------------------------------------------------------------------
工业生产(y/y) 9月 +3.0% +1.37%-r 11/23 --
季调失业率 9月 4.30% 4.29% 11/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)10月 +2.36% +2.96% 12/5 --
外汇存底(亿美元) 10月底 3,992.16 3,979.54 12/5 --
商品出口(y/y) 10月 -1.90% +10.4% 12/7 --
商品进口(y/y) 10月 -1.80% +1.3% 12/7 --
M2货币总计数(y/y) 9月 +3.96% +3.69% 11/26 --
*外销订单(y/y) 10月 +3.2% 1.9% 12/20 --
*经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7-r 2/23 --
*国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 --
国内生产总值(GDP) 第三季 +1.02%-a -0.18% 11/23 --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。