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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 08:49 BJT

台湾已公布经济指标--2012/11/21

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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工业生产(y/y) 9月 +3.0% +1.37%-r 11/23 --

季调失业率 9月 4.30% 4.29% 11/22 --

消费者物价指数(CPI)(y/y)10月 +2.36% +2.96% 12/5 --

外汇存底(亿美元) 10月底 3,992.16 3,979.54 12/5 --

商品出口(y/y) 10月 -1.90% +10.4% 12/7 --

商品进口(y/y) 10月 -1.80% +1.3% 12/7 --

M2货币总计数(y/y) 9月 +3.96% +3.69% 11/26 --

*外销订单(y/y) 10月 +3.2% 1.9% 12/20 --

*经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7-r 2/23 --

*国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 --

国内生产总值(GDP) 第三季 +1.02%-a -0.18% 11/23 --

重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --

注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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