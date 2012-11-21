《台湾重要政经日程》--11月21日-2013年10月10日

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
==================今日重要政经消息====================== 11/21(三) --第二届ECFA下两岸产业合作会议. --14:00 三商美邦人寿上市前业绩说明会. ==================近期重要政经消息====================== 11/22(四) *--第二届两岸产业合作会议(第二天) --08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%. *--09:00 财政部赴立法院备询. 11/23(五) --16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%. --16:30 主计总处公布第三季国内生产总值(GDP)年增率,第三季GDP概估值为成长1.02%. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. --16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. *12/3(一) --汇丰公布台湾PMI. 12/5(三) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%. --16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元. 12/7(五) --16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/20(四) --16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. *--16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 高洁如; 审校 曾祥进
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。