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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 09:09 BJT

〔全球金市〕金价持稳,关注加沙停战协议进展及美国财政状况

路透新加坡11月21日电---金价周三持稳,投资人静观加沙地带停战协议的进展;美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就美财政问题发表的谈话,在上日压低金价走势.

0039GMT,现货金XAU=小跌0.1%,至每盎司1,725.89美元.

美国期金GCcv1微涨0.2%,报1,726.20美元.

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