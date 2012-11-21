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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 09:29 BJT

〔台湾股市〕在平盘附近游走,宏达电股价跳涨

路透台北11月21日电---台湾股市周三早市在平盘附近游走,但宏达电(2498.TW)攀升2.1%,因报导称公司计画拉高明年首季出货量,较本季增加30%.

加权股价指数.TWII持稳于7,146.75点.权重电子类指数.TELI小涨0.1%.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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