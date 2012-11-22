〔专栏节选〕大陆企业参股维格饼家、璨圆的意义,中资来台新变局--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月22日出版的当期「老谢开讲」专栏)

如果大家不健忘的话，应该还记得二○○八年总统大选才刚结束，马英九以二百万张选票的差距打败谢长廷，两岸交流成为资本市场最大的期待。接着在○九年四月三十日这一天，︽工商时报︾刊登了一则「中国移动将入股远传」，这则消息出来，不但是远传跳空涨停，远纺也开出三○．八五元的高价，出现巨量长红的景象；更令人印象深刻的是台股当天以五九六四．○三点开出，一度大涨三八一．○六点，最后收盘指数大涨三七八．五一点，五月初成交量达到惊人的二四五三．一六亿元，对照今年台股均量在七百亿元以下，令人不胜欷歔。

马英九总统当选，带给市场中资来台的憧憬，没想到中国移动入股远传只是空包弹，四年多过了，马英九总统已进入第二个任期，但是中国移动入股远传却连影子也没有。更令人泄气的是，政府分三波开放中资来台，但中资投资台湾只有少少的三．一五亿美元。相对于台商络绎不绝投资中国大陆，中资来台却只是浅尝即止，不觉令人怀疑是台湾控管过严？还是中资只是虚晃一招？

这个局面最近有了新变化，有两件投资案成了外界讨论的焦点。一个是ＬＥＤ的璨圆引入中国最大的磊晶厂三安光电入股一九．九％；另一家是中国很大的控股集团复星入股维格饼家二○％股权，代价是新台币三．六亿元，这三．六亿元只是复星集团的九牛一毛，但对维格饼家来说却是一笔大钱，我们就把焦点放在这两件中资参股的案子上面。

**长期投资台湾的开端**

首先来看复星集团入股维格饼家。维格饼家是台湾著名的凤梨酥品牌，在这个市场里，最有名的微热山丘、人气很旺的佳德，都是台湾一线品牌，目前资本额一．八亿元。一九九二年成立迄今已有二十年历史，但因为是糕饼业，维格仍维持家族式的小本经营路线，一直到这两年才有上市筹资的想法。

同样也在一九九二年创立的复星集团，创业董事长是在中国人称「中国巴菲特」的投资天王郭广昌，目前管理的资产高达人民币一五八○亿元，过去二十年来跨足的行业包括房地产、矿业、钢铁、金融保险、资产管理、零售及媒体，像上海第一财经就是其麾下的媒体。同样一九九二年成立的两家公司，如今结合在一起，只不过双方实力相差悬殊。

上海复星集团在中国及香港的资本市场都有很大的影响力，复星集团在香港有两家上市公司，一家是投资控股的母公司复星国际︵代号○六五六︶，目前市值约二七○亿港币；另一家是复星医药︵代号二一九六︶，目前市值是三十七．三亿港币。复星国际获利稳定，○九年全年大赚人民币四十六．四六亿元，去年全年净利也有人民币三十四亿元。

除了两家在香港挂牌公司，复星也是目前在上证挂牌的老牌企业豫园商城（代号六○○六五五）单一持股最大股东，控有一七．三六％股权；除了豫园商城外，复星也是友谊股份（六○○八二七）的大股东之一。另外，在房地产、医疗、矿业都有涉足，这个集团在过去二十年来，发展速度可说是十分迅速。

这次复星入股维格饼家，应是长期投资台湾的一个开端，一方面，陆客对凤梨酥有强大购买力，而目前复星集团在中国控有八千八百多家超市、二千八百家药店，还有庞大的媒体网络，可以支持维格饼家在中国市场拓展更大的市场，维格可以前进上海豫园，更能贴近中国市场。

另一方面，复星参股维格可算是小试牛刀而已，因为新台币三．六亿元，还不到一亿港币，用小小的资金就能切入台湾红火的凤梨酥产业，这也是很好的起点。

这次领军来台签约的复星集团首席执行官梁信军先生，一九六八年出生，他与郭广昌、汪群斌、范伟四个人共同创业，短短二十年累积到今天的资产规模，可说是十分不容易的成就。梁先生年纪尚轻，不过他对中国未来要发生的问题，包括资源污染后的净化成本变得昂贵、中国房地产未来的发展，以及中国面对老人化，与未来节能产业的发展战略，都有很清晰的战略思惟，我与他一席谈话，留下很深刻的印象。看起来复星集团在台湾的投资已正式启动，未来有适合的案子，他们应该会加码。

**三安入股,各方解读不同**

另一宗大案子是ＬＥＤ的入股案，中国最大磊晶厂三安光电入股璨圆，三安光电入股ＬＥＤ的璨圆，这是国内ＬＥＤ产业的大事。不过从股价来看璨圆反映很理性，十一月十二日璨圆股价拉到涨停，十三日消息揭露，璨圆股价开高走低，最后收在平盘，此后璨圆的股价就在二十元附近摆荡，显见这个参股案引来的冲击比起○八年中国移动入股远传小很多。而且，国内ＬＥＤ封装厂龙头亿光的叶寅夫，也在同一时间说出：「这是台湾的悲哀」的话，显然三安光电入股璨圆，有各种不同的解读。

先来看看三安光电，这是中国最大ＬＥＤ磊晶厂，目前ＬＥＤ机台为一四四台，而璨圆目前有一○一台规模，两家磊晶厂结盟，加起来的ＭＯＣＶＤ机台数与泛晶电联盟（晶电、广镓及泰谷）已旗鼓相当，而三安光电最近宣布明年将再增加一○○台的ＭＯＣＶＤ机台，势将超越晶电，成为两岸最大的ＬＥＤ磊晶厂，这也是晶电与亿光压力之所在。

从○五年起的三年时间，台湾ＬＥＤ产业靠着自力研发，突破技术障碍，而且，在蓝光领域技术一度领先全球，不但超越韩厂，也成为日系大厂日亚︵NICHIA︶及美国ＣＲＥＥ的可敬对手。那一段时间，台湾ＬＥＤ股价都很高，像晶电股价最高达一八○元，亿光也涨到一六一．五元，泰谷是八十二．六元，佰鸿也有九十二元。

不过在金融海啸后，中国以雄厚资金切入ＬＥＤ产业，大买ＭＯＣＶＤ机台，国内的ＬＥＤ业者不断筹资扩厂，也被迫跟中资大厂打削价竞争的烂仗，让ＬＥＤ逐渐沦为台湾的第四个「惨业」。像晶电不断的购并、增资，将资本额从三十三亿元扩增到八十六．一二亿元，每股增资溢价一度达一二○元，如今股价只剩四十元；亿光○九年也办过一次八十五元的增资；泰谷则是经营权易主，连续增资，股本从五．三二亿元膨胀到二十七．五三亿元，泰谷有六次包括私募及询价圈购的增资，最高的价格是六十四．二元，最低是二十三元，如今只剩十一．二元，所有增资股东都是输家。

**ＬＥＤ杀戮战,台湾居下风**

这次引三安光电入股的璨圆，这些年可说是马不停蹄地在增资，大同集团的尚志半导体及奇美集团都曾参股投资，最后一次的增资是一○年十二月，日本三井物产以每股三十六．四元取得一五．五一％股权。这次三安光电以每股十九．六元取得一九．九％的股权，短短不到两年时间，增资价格剩下不到一半，可以看到产业崩坏的景象。