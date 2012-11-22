〔专栏节选〕我在珊迪飓风现场--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月22日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

珊迪飓风重创纽约，曼哈顿下城和纽泽西沿岸灾情最为惨重。十月二十九日，我人刚好就在纽约，亲身经历这一切；更惨的是，我还住在曼哈顿下城的饭店，整整停电两天，手机、网路和市话都不通，连热水也没有，感觉就像是战争避难的场景一般。

除了等待，什么都不能做，反而落得无事一身轻。最后，我终于逃到曼哈顿中城，与外界恢复联系，并雇到一辆车，离开纽约前往波士顿。

开车是离开纽约唯一的方法，不过，我们的司机恐怕无法再进入纽约。因为州长下令，进入纽约的车辆实施高乘载管制，三人以上才准放行，以免对资源有限的纽约负担过重。

「逃难」期间，同事用手机拍了很多相片，还四处献宝；尽管在我看来，每张都是黑漆漆的，根本看不出个所以然来，但同事还是坚称远处仍可看到一点点的亮光。这就是全球最大的金融市场── 纽约。

纽约基础建设之陈旧，在这次百年一见的飓风中暴露无遗，加上正逢满月涨潮所带来的水患，造成变电所和地铁的严重损害。但这可不是纽约的第一次。

事实上，这回不算的话，过去十八个月以来，我一共去了东岸四次，就碰到三次大停电，全都是严峻气候所造成的。当然了，朋友和家人都说我「带赛」(带来霉运)，还暗示说，我不用太常回去探望他们，免得每次回去，他们就得忍受一个星期没电的原始生活。这……应该是在开玩笑的吧？！

过去三次的停电，都是碰上十年来或五年来的最大飓风。气候真的正在改变，就算这不能全怪罪人类的各项活动，但起码我们所制造的温室气体，对地球是没有帮助的。

海平面上升使得曼哈顿下城更加危险。这里之所以称为「下城」，不光是地理区位处于曼哈顿的最南端，其海平面也真的比中城或上城来得低。

纽泽西海岸受到重创，也在许多预言家的预言之中，而且这类事件很可能会一再重演。在欧巴马第二任期中，排碳权的议题或许会再度成为焦点。在联邦政府未能实施排碳权下，加州已决定要自行实施相关政策。此外，美国老旧基础建设的升级压力，也会如排山倒海般涌至；不过碍于预算，我认为升级的进度将会受限。

民主党内对欧巴马的诸多批评，包括第一任期未能趁机实施枪枝管制、环境保謢等，或许会让欧巴马较支持将在美国生产或销售至美国的商品，纳入排碳权的规定之内。

当然，欧巴马的当务之急是预算协商，等到这项棘手议题解决后，可能大家又忘了珊迪飓风所带来的警告。因此，台湾制造商目前似乎还不急着担心美国排碳权的规范。但这到底算不算是好事，我们等着瞧吧！(完)

--整理 董永年; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.