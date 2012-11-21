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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 10:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月21日-11月28日

路透11月21日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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11/21 1800 美国 10年期通胀保值债券(TIPS)

11/21 0700 德国 40亿欧元 2022年9月4日到期,票息为1.50%的公债

11/21 0830 葡萄牙 17.5-20亿欧元 国库券,到期日分别为2013年2月22日、5月17日及2014年5月23日

11/22 西班牙 Obligaciones债券

11/26 1630 美国 13周和26周期国库券

11/26 0700 德国 30亿欧元 2013年11月27日到期的12个月期Bubill

11/26 1250 法国 BTF国库券标售

11/27 意大利 零息/BTPei债券

11/27 西班牙 三个月和六个月期国库券

11/27 1630 美国 四周期国库券

11/27 1800 美国 两年期公债

11/28 意大利 2013年5月31日到期的BOT债券

11/28 0700 德国 30亿欧元 2017年10月13日到期,票息为0.50%的Bobl债券

11/28 1800 美国 五年期公债

11/28 加拿大 30年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 龚芳;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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