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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 10:27 BJT

〔金属期市〕期铜再受美财政悬崖疑虑打压下滑,市场观望本周稍后数据

路透新加坡11月21日电---伦敦期铜周三连续二日下滑,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的评论重燃美国"财政悬崖"忧虑;与此同时交易商也暂退居观望,静候本周稍晚的全球制造业数据.

0140GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.42%,报7,750美元,延续上日跌势.

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