〔台湾债市〕公债RP利率朝区间低档调整,资金多迫使金主态度软化

港报社评：入市高追风险大，上车要理性--经济日报2月27日
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
路透台北11月21日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三继续朝区间低档集中.市场券少钱多状况依旧,原本承做利率高于区间或在区间上缘的客户,也接受现实陆续调整,使得RP利率存在缓步向下调整的空间.
一大型民营银行交易员说,市场资金还是相当宽裕,找券难度偏高,为了妥适安排落点,不得不接受偏低的利率,但纵然如此,还是有部分资金苦无去处.
"我们是金主耶,怎么会这样."她说.
另一证券商交易员也表示,近日承做利率偏高的客户已陆续"妥协",纷纷下调RP利率,像是银行客户就将公债RP从0.73%降为0.72%;投信客户则将公司债RP从0.84%降为0.83%.
不过交易商也提醒,周五因有30年期公债交割,要留意寿险将资金抽离造成分配不均的风险.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.
交易商指出,本周紧缩因素有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。
抛储在即，多数投资者都在静等，市场心态较为谨慎，盘面也确实如此：郑棉主力合约从16000元/吨上方回落至15500元/吨的支撑位后，一直围绕该点位窄幅波动。然而，上周五，郑棉价格大幅攀升，主力合约最高上涨420元/吨，出乎很多人的意料。结合国内外棉花现货市场以及国内盘面情况，笔者认为，中长期国内棉花市场偏多，而抛储前不宜追高。
在一个三权分立的社会，根据宪法拥有新闻自由的传媒被称作「第四权」。美国总统理论上是公权力无出其右的决策者，权力之大甚至足以影响整个地球的格局，可是当一位美国总统决定跟第四权的传媒展开誓不两立的决战，究竟谁会处于上风？看情况，入主白宫才一个多月的特朗普锐意要跟主流传媒对着干，双方关系恶劣到互相敌视、不瞅不睬。