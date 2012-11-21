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亚洲 | 2012年 11月 21日 星期三 11:25 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率朝区间低档调整,资金多迫使金主态度软化

路透台北11月21日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三继续朝区间低档集中.市场券少钱多状况依旧,原本承做利率高于区间或在区间上缘的客户,也接受现实陆续调整,使得RP利率存在缓步向下调整的空间.

一大型民营银行交易员说,市场资金还是相当宽裕,找券难度偏高,为了妥适安排落点,不得不接受偏低的利率,但纵然如此,还是有部分资金苦无去处.

"我们是金主耶,怎么会这样."她说.

另一证券商交易员也表示,近日承做利率偏高的客户已陆续"妥协",纷纷下调RP利率,像是银行客户就将公债RP从0.73%降为0.72%;投信客户则将公司债RP从0.84%降为0.83%.

不过交易商也提醒,周五因有30年期公债交割,要留意寿险将资金抽离造成分配不均的风险.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少数低见0.71%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,上日亦同,但有少数低见至0.80-0.81%.

交易商指出,本周紧缩因素有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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