韩国已公布经济指标--2012/11/21

汽车产业：美国2月汽车销量料增长0.6%--行业机构
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.2%-@-p +0.3%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.1% +2.0% -- --
工业生产(m/m) 9月 +0.8%-p -0.9%-r 11月29日 --
失业率 10月 3.0%-@ 3.1%-@ 12月11日 --
贸易收支(亿美元) 10月 顺差37-r 顺差31-r 12月1日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 张若琪
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透2月24日 - 行业咨询机构J.D.Power和LMC Automotive周五称，尽管针对消费者的折扣优惠保持在创纪录高位，但美国2月份汽车销量较上年同期增长不到1%。
路透2月27日 - 金价周一持于上一交易日触及的三个半月高位附近，投资者等待进一步了解美国总统特朗普的经济政策。 0034 GMT，现货金 基本持平于每盎司1,256.61美元。上一交易日金价触及11月11日以来最高点1,260.10美元。 美国期金 也持平于每盎司1,257.70美元。 投资者等待特朗普周二将在国会发表的政策讲话，预计会包括税改计划的一些线索。 美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。 但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并 未改变。 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触 及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。 亚洲市场黄金需求依然疲软，政治担忧和美元疲软推动金价反弹，促 使买家保持观望。 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 本月持
鸭脷洲地王诞生后，中资巨石激起千层浪，投资者和置业人士纷纷入市，二手楼市几乎全面破顶，掀新一轮楼价爆升潮。在羊群心态下抢楼，市民须衡量风险入市。